Promi-Kick, Ehemaligentreff und Familienprogramm: SV Mochenwangen feiert 100.Geburstag

Mit zwei Jahren Verspätung hat der SV Mochenwangen sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Ursprünglich war das Fest für Juli 2020 geplant gewesen, wegen der Corona-Pandemie wurde es dann aber verschoben. Nun feierte der Verein quasi bereits sein 102-jähriges Bestehen. Mit vollem Programm.

Bereits am Donnerstagabend begann der SVM zu feiern und dachte dabei zunächst an seine verdienten Mitglieder, die zu ehren waren sowie an seine Sponsoren, die zu Speis und Trank geladen waren.

Am Freitag waren dann 75 Mannschaften bei „Mätchwäng sucht den Elfer-König“ am Start und schossen unzählige Strafstöße, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Das Team „Titelverteidiger“ machte seinem Namen dabei alle Ehre und wurde kurz vor 23 Uhr gekrönt. Im Anschluss folgte im Festzelt eine stimmungsvolle Party mit DJ Hazzel, wo bis tief in die Nacht getanzt wurde.

Der Samstag wurde aus Vereinssicht zum erhofften Höhepunkt. Sozusagen als Aufgalopp maßen sich zehn Teams der Alten Herren und kürten die FG W/R/Z am Abend zum verdienten Sieger. Besonders große Freude herrschte über das „Ehemaligen-Spiel“, bei dem allerlei Legenden des SVM noch einmal dem runden Leder nachjagten. Im Festzelt folgte dann eine Anekdote nach der anderen, und die Dia-Show „100 Jahre SVM“ weckte viele Erinnerungen.

Das gesamte Dorf zelebrierte das Jubiläum schließlich am Sonntag. Mit einem bunten Umzug wurde bereits in der Frühe begonnen, und pünktlich zum Mittagstisch bog der Zug auf den Sportplatz ein. Frisch gestärkt folgte ein vielfältiges Kinderprogramm inklusive eines F-Jugend- und Bambini-Turniers.

Trotz eines kurzen Gewitters wurde auch am Montag noch ein letzter Feierabendhock veranstaltet, musikalisch umrahmt vom MV Wolpertswende.