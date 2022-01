Ponticelli Ensemble spielt in der Alten Kirche in Mochenwangen

Das Ponticelli Ensemble aus Aulendorf eröffnet am Samstag, 29. und am Sonntag, 30. Januar um jeweils 17 Uhr das Kulturjahr mit seinem neuen Programm „Back in Black“ in der Alten Kirche in Mochenwangen. Erstmals seit Beginn der Pandemie kann das Ensemble seine Zuhörer wieder in das neue Jahr geleiten und mit seiner unverwechselbaren Musik begeistern, kündigt die Alte Kirche an. Mit Streichinstrumenten, Piano und Percussion entführt das Ensemble in die vielfältige und inspirierende Welt aus verschiedenen Epochen, heißt es.

Auf dem Programm stehen sowohl klassische Stücke von Edvard Grieg, Wolfgang Amadeus Mozart, Piotr Illjitsch Tschaikowski und Antonín Dvořá , als auch modernere Arrangements wie der Rockklassiker „Radioactive“ von der Band Imagine Dragons, und feurige, romantische Stücke von Florian Hermann und Charles Aznavour.

Wegen der geringeren zulässigen Besucheranzahl findet das gleiche Konzert an zwei Tagen statt. Der Eintritt ist frei, es ist jedoch bis am Vortag eine Anmeldung per E-Mail erforderlich an karten@alte-kirche-mochenwangen.de mit Name und Anzahl sowie Angabe, ob man am Samstag oder Sonntag kommt.

Aufgrund der derzeitigen Verordnung für Kulturveranstaltungen sind Schutz-Masken erforderlich (ab 18 Jahren FFP2) und es sind gültige 2G-Plus-Nachweise notwendig.

Weitere Informationen gibt es unter: www.alte-kirche-mochenwangen.de