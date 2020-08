Polizei beendet lautstarke Party in Mochenwangen

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Mochenwangen offenbar hoch hergegangen: Jedenfalls gingen mehrere Anrufe wegen Ruhestörung bei der Polizei ein. Als Örtlichkeit wurde ein Bereich nahe der Papierfabrik neben der Schussen ausgemacht. Dort feierten rund 40 Leute – der Sound kam aus einer mittels Generator betriebenen Musikanlage. Nach einer ersten Ermahnung an den Veranstalter wurde dennoch weitergefeiert, wie es im Polizeibericht heißt. Daraufhin kam die Polizei wieder und nahm die Personalien aller Anwesenden auf, beschlagnahmte die Musikanlage und durchsuchte das Gelände. Unter anderem fanden die Beamten Marihuana und Haschisch. Im Übrigen waren einige Partygäste mit dem Auto zu der Örtlichkeit gekommen, war verboten ist.