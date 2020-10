Planungen für Mobilfunkmast in Wolpertswende laufen weiter

Mit nur zwei Gegenstimmen hat der Gemeinderat von Wolpertswende weitere Schritte zur Errichtung einer Mobilfunkanlage mit einem Mobilfunkmast in Höhe von 35 Metern beschlossen. Zum einen stimmte er dem Standort im nordöstlichen Bereich des Bauhofes in Wolpertswende zu. Zum anderen wurde die Gemeindeverwaltung beauftragt, die genauen technischen Planungen sowie einen Entwurf eines Grundstücknutzungsvertrages von der DFMG Deutsche Funkturm GmbH einzufordern. Mit dieser und der Deutschen Telekom soll eine Informationsveranstaltung zur Mobilfunksituation in der Gemeinde veranstaltet werden. Gegen die Errichtung des Funkmastes hatte es im Vorfeld massive Kritik gegeben (SZ berichtete).

Gesundheitliche Risiken bedenken

Gleich zu Beginn der Sitzung übergab Ralf Heudorfer von der Interessengemeinschaft „Pro Leben“ 228 Unterschriften von besorgten Bürgern an Bürgermeister Daniel Steiner. Im Rahmen der Bürgerfragestunde erläuterte Heudorfer die Bedenken über die gesundheitlichen Schäden, die durch die Strahlung eines zentralen Sendemastes von 35 Meter Höhe entstehen könnten. Seine Forderung lautet, den Mast entweder weiter entfernt vom Ort aufzustellen oder auf ein paar kleine Masten auszuweichen. Dazu soll ein Sachverständiger klären, wie eine gute Mobilfunkversorgung bei gleichzeitiger Strahlenreduzierung in Wolpertswende und Mochenwangen aussehen kann. Anschließend meldeten sich mehrere Bürger zu Wort, die die Gemeinderäte baten, sich noch einmal ausführlich mit dem Thema zu beschäftigen und die möglichen gesundheitlichen Risiken zu bedenken.

Vertrauen in rechtsstaatliche Regeln

Bürgermeister Steiner betonte in der Beratung die Notwendigkeit für eine neue Mobilfunkanlage zur besseren Versorgung mit mobilen Sprach- und Breitbanddiensten. „Gute Mobilfunkvernetzung ist aus meiner Sicht unabdingbar. Hier können wir noch deutlich zulegen“, so Steiner. Die Thematik beschäftigt den Gemeinderat schon seit Längerem. So hatte man in der Sitzung vom 20. Mai 2019 den Vorschlag der Telekom zur Errichtung einer Mobilfunkanlage auf dem Dach des Rathauses in Wolpertswende abgelehnt.

Zum Thema Gesundheit verwies Steiner auf die gesetzlichen Grenzwerte, die im Bundes-Immissionsschutzgesetz festgehalten sind. Steiner dazu: „Wir müssen Vertrauen in die rechtsstaatlichen Regelungen haben, sonst wird es schwierig.“ Die Gemeinderäte befürworteten im Großen und Ganzen die Beschlussvorlage, einzig zum Standort gab es einige Kritik. Bedauerlich war, dass der Sachverständige der Telekom nicht anwesend sein konnte, da das Unternehmen wegen der akuten Corona -Situation Präsenzveranstaltungen für seine Mitarbeiter verboten hatte.

Weitere Inforveranstaltungen

Mit den jetzt beschlossenen weiteren Schritten ist das Projekt aber noch nicht in trockenen Tüchern. Der Gemeinderat behält sich ausdrücklich vor, die gefassten Beschlusspunkte bei zuwiderlaufender Interessenslage der Gemeinde und der DFMG Deutsche Funkturm GmbH oder abweichenden Planungsunterlagen zur Errichtung des Mobilfunkmastes zurückzunehmen.

Zum Abschluss versprach Steiner noch einmal eine Infoveranstaltung, allerdings nicht zusammen mit der Interessensgruppe „Pro Leben“. Claudia Boog, Mitbegründerin der Gruppe, fordert dagegen eine gemeinsame Veranstaltung mit allen Beteiligten. Zur Diskussion im Gemeinderat sagte sie, sie sei teilweise gut gewesen, trotzdem seien die gesundheitlichen Bedenken nicht ernst genug genommen worden. Ein Treffen zur Nachbesprechung der Sitzung und Planung weiterer Aktivitäten von „Pro Leben“ findet am Donnerstag, den 22.10.2020, um 19:30 Uhr im Gasthaus Hirsch in Vorsee statt.