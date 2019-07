Peter Häring wird feierlich in sein Amt eingesetzt

Die Seelsorgeeinheit Westliches Schussental hat einen neuen Pfarrer: In der Pfarrkirche Pfarrkirche Mariä Geburt in Mochenwangen ist Pfarrer Peter Häring feierlich in sein neues Amt eingesetzt worden.

Fahnenabordnungen der Musikvereine und Blutreitergruppen aus Wolpertswende, Mochenwangen, Berg und Blitzenreute hatten Häring zum „Schussendom“ begleitet, in dem unzählige Besucher ihren neuen Pfarrer neugierig erwarteten. Dekan Ekkehard Schmid aus Weingarten nahm das Investiturversprechen Härings ab und stellte den neuen Pfarrer vor.

Nach der Verlesung des Ernennungsschreibens von Bischof Gebhard Fürst und dem Glaubensbekenntnis erfolgte die Schlüsselübergabe: Eigentlich Pfarrer Häring einen riesengroßen Schlüssel erwartet, denn schließlich übernimmt er ja die Gemeinden St. Peter und Paul in Berg, St. Laurentius in Blitzenreute, St. Konrad in Fronhofen, Mariä Geburt in Mochenwangen und St. Gangolf in Wolpertswende, doch Elisabeth Korbely überreichte dem schmunzelnden Pfarrer einen eher kleinen Schlüssel.

Lesung, Evangelium, Predigt und Fürbitten, Gabenbereitung, Hochgebet, Friedensgruß und Schlussgebet wurden eindrucksvoll begleitet von den Kirchenchören aus Fronhofen, Berg, Mochenwangen mit dem Blitzenreuter Cantino Chor und Wolpertswende mit der Kantorei.

Gekonnt witzig zeigte sich Bürgermeister Daniel Steiner bei seinem Grußwort der weltlichen Gemeinden, das er auch stellvertretend für Oliver Spieß aus Fronreute und Helmut Grieb aus Berg vortrug.