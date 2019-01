Papierfabrik Mochenwangen sucht immer noch nach Investor

Eine neue Gastronomie im Mochenwangener Bahnhof, Sanierungen und Neubauten. Im neuen Jahr wird in der Gemeinde Wolpertswende viel passieren und es müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden. Auch mindestens eine neue Liste für die Kommunalwahl ist im Gespräch. Was allerdings auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik in Mochenwangen passiert, ist immer noch nicht klar.

„Arctic Paper ist auf der Suche nach einem neuen Eigentümer“, berichtet Wolpertswendes Bürgermeister Daniel Steiner. Seit Dezember 2015 steht die Papierfabrik Mochenwangen (Pamo) still, bis Mitte 2016 wurde sie abgewickelt. Mittlerweile wurde viel abgerissen und rückgebaut. Auch Ergebnisse einer Altlastenuntersuchung sind schon vorgestellt worden, die positiv ausfielen und Anlass zur Freude gaben.

Doch nichts desto trotz ist das Gelände der Pamo ein schwieriges, weil es erstens schwierig zu erschließen ist und zweitens auch denkmalgeschützte Gebäude wie etwa die Villa und das Hühnerhaus besitzt. Deswegen lässt sich die Entwicklung der Pamo auch nur schwer mit der Entwicklung der Papierfabrik Baienfurt zum Gewerbepark vorstellen. Was aus dem Gelände in Mochenwangen werden soll, da ist Daniel Steiner offen. Man könne sich in Wolpertswende sowohl Wohnen als auch Gewerbe vorstellen.

Die Veränderungssperre, die der Gemeinderat kurz nach dem Aus verhängte, ist im vergangenen Jahr ausgelaufen. Eine Veränderungssperre ist ein baurechtliches Instrument, mit dem sich eine Gemeinde schützen kann, damit der Eigentümer des Geländes (in diesem Falle der polnisch-schwedische Papierhersteller Arctic Paper) nicht einfach etwas bauen darf, bis ein neuer Bebauungsplan steht, der vorschreibt, was wie gebaut werden darf.

Ein paar hundert Meter weiter wird der Mochenwangener Bahnhof bereits saniert. Bis zuletzt war das Gebäude eine Asylbewerberunterkunft. Doch mittlerweile ist das Gebäude, das sich im Eigentum der Bahn befand verkauft worden. Wie die „Schwäbische Zeitung“ berichtete soll in dem Gebäude eine Gastronomie untergebracht werden. Bürgermeister Daniel Steiner freut sich vor allem, dass das nicht denkmalgeschützte, aber schmucke Gebäude erhalten bleibt. Ein neues Dach hat es bereits. Wer aber der Eigentümer ist und welche Art von Gastronomie einziehen wird, ist noch nicht bekannt. Eine Anfrage der SZ läuft bereits. Übrigens: Auch der Bahnhof Niederbiegen (Gemarkung Baienfurt) ist verkauft worden, offiziell steht noch nicht fest, an wen.

Ein Bahnhof im eigentlichen Sinn ist der Mochenwangener Bahnhof schon länger nicht mehr: Im Mai 1989 hielten dort die letzten Züge der Deutschen Bundesbahn. Seit Juni 1997 gibt es zwar einen Halt der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) in Mochenwangen, dieser ist nicht direkt vor dem Bahnhofsgebäude, sondern leicht versetzt.

Tatsächlich stehen in der Gemeinde noch weitere Bauthemen an. Zum Beispiel stehen die Halle in Mochenwangen und die Feuerwehrhäuser auf der Liste. „Wir werden uns auch über die Schule und das Thema Kindergarten unterhalten müssen. Wir platzen nämlich aus allen Nähten“, sagt Steiner. Grund dafür sei die steigende Geburtenrate, auch die Betreuung würde immer stärker nachgefragt.

Auch in Sachen Gewerbegebiet hätte die Gemeinde Bedarf, doch das wird schwierig, weil es quasi keine möglichen Flächen gibt. Außerdem muss noch der endgültige Regionalplan abgewartet werden. Schon länger im Gespräch ist allerdings ein interkommunales Gewerbegebiet zusammen mit Fronreute. Ob und wie schnell das kommen kann, hängt aber an der Ortsumfahrung Blitzenreute.

Wie in allen Gemeinden ist auch in Wolpertswende die Kommunalwahl in diesem Jahr eine großes Thema. Denn es wird immer schwieriger, Kandidaten für die Gemeinderatslisten zu finden. Steiner glaubt auch, dass es deswegen schwieriger wird, weil die Antworten auf die Fragen immer komplexer werden, und man müsse hinter Entscheidungen stehen, die nicht allen gefallen. Laut Informationen der SZ wird es eine neue Liste bei der Kommunalwahl in Wolpertswende geben, hinter der eine Partei steckt. Bisher gibt es in Wolpertswende nur die parteiunabhängigen Listen „Unabhängige Wählervereinigung“, „Offene Bürgerliste“ und „Mensch-Natur-Umwelt“.