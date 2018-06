Papier entzündet sich in Fabrik in Wolpertswende

Bei einem kleinen Brand in einer Fabrik in der Fabrikstraße in Wolpertswende ist ein Arbeiter verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung wurde der 25-Jährige am Dienstagabend gegen 20 Uhr mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Er war zuvor damit beschäftigt, mit einem gasbetriebenen Rollenstapler Alt- und Ausschusspapier in einen Container im Außenbereich zu befördern. Durch die Rangierbewegungen zogen sich über die Hinterachse auf dem Boden liegende Papierreste in den Motorraum und fingen Feuer. Die Werksfeuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Vor Ort waren zusätzlich zahlreiche Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weingarten und Mochenwangen sowie zwei Fahrzeuge des DRK.