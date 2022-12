Panoramahalle in Wolpertswende wird zur Unterkunft für Geflüchtete

Jetzt also auch Wolpertswende: Im Februar soll die Panoramahalle in der Gemeinde zur Flüchtlingsunterkunft werden. Dann werden für mindestens ein halbes Jahr Flüchtlinge dort untergebracht. Doch noch gibt es viele Unbekannte – auch was die geplanten Veranstaltungen der Wolpertswender Vereine anbelangt.

„Seit Oktober stand es abstrakt im Raum, jetzt wird es konkret“, sagt Bürgermeister Daniel Steiner. Am Montag hatte er im Gemeinderat bekanntgegeben, dass die Panoramahalle zu einer sogenannten Behelfsunterkunft ausgebaut werden wird.

Einige Hallen werden demnächst belegt

Behelfsunterkünfte richtet der Landkreis Ravensburg für die Erstunterbringung von Flüchtlingen ein, weil er momentan zu wenig Plätze für die vielen geflüchteten Menschen hat. Durch die steigenden Zahlen, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg und andere Krisen in der Welt, verlassen immer mehr Menschen ihre Heimat und suchen Sicherheit in Europa. Durch die dynamische Lage gibt es zu wenig Wohnraum für die Geflüchteten und Container lassen sich so kurzfristig auch nicht auftreiben.

Wie bereits berichtet werden im neuen Jahr die Turn- und Festhalle in Bodnegg, die Rotach-Halle in Wilhelmsdorf, das alte Hallenbad in Bad Wurzach und die alte Omira-Käserei in Kißlegg zu Behelfsunterkünften ausgebaut.

Solche Behelfsunterkünfte im Landkreis gibt es schon in Ravensburg in der Burachhalle, in der Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch, im ehemaligen Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten, in der Stadthalle in Wangen, in der Turnhalle in Eisenharz und in der Gemeindehalle in Baienfurt.

Jetzt folgt die Panoramahalle in Wolpertswende. Die Gemeinde Wolpertswende hat in Mochenwangen eine weitere Halle, die jedoch nicht belegt wird. „Wir haben uns für die Panoramahalle entschieden, weil die Turn- und Festhalle in Mochenwangen für den Schulsport benötigt wird“, sagt Bürgermeister Steiner. Die Belegung der Mochenwangener Halle hätte zu Schwierigkeiten beim Schülertransport nach Wolpertswende und bei der Stundenplangestaltung geführt.

Fasnet ist betroffen

Belegt wird die Panoramahalle voraussichtlich Mitte oder Ende Februar. Wann genau steht laut Steiner noch nicht fest. Das entscheide sich dann zum Ende der Weihnachtsferien. Auch wie viele Flüchtlinge einziehen werden, steht noch nicht fest. Das kommt dann auf die aktuelle Lage im Februar an. Eine Kapazität von 100 Personen steht im Raum. Ob die Kapazität dann wirklich 100 betragen wird und ob dann auch so viele einziehen werden, steht noch nicht fest. Für die soziale Betreuung ist die Landkreis zuständig.

Da die Halle vor der Belegung auch umgebaut werden muss, wird sie schon früher für die Vereine nicht mehr nutzbar sein. Das wird wahrscheinlich auch die Fasnet betreffen, wie Steiner vermutet. Das ist

Wie viele Veranstaltungen davon betroffen sein werden, ist offen. Ziemlich sicher kann der Fasnetsstadel des Sportvereins Wolpertswende nicht im gewohnten Rahmen stattfinden, so Steiner. „Momentan sind wir noch in Abstimmung mit den Vereinen“, so der Bürgermeister.

Doch warum wird ausgerechnet eine Halle in einem so kleinen Ort wie Wolpertswende zur Behelfsunterkunft ausgebaut? Das hängt an der landkreiseigenen Quote für die Verteilung der Flüchtlinge, wie Landratsamtssprecherin Julia Moosherr erklärt. So kommen zuerst die Gemeinden in den Suchradius, die bislang die Quote noch nicht erfüllten. Dazu zählten die kleinen Kommunen Bodnegg und Wolpertswende.

Allerdings, und das unterstreicht Moosherr, bedeutet eine Behelfsunterkunft nicht, dass die Flüchtlinge aus der Erstunterbringung dauerhaft in der Kommune bleiben. Dafür gelten andere Quoten.