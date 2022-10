Omnitah präsentiert ihre „Best of“-Songs in Mochenwangen

Die Sängerin und Songwriterin Omnitah gibt ihr nächstes Konzert am Samstag, 5. November, in der Alten Kirche Mochenwangen. Beginn ist um 20 Uhr.

Die die in Ravensburg lebende und mehrfach mit dem Deutschen Rock und Pop Preis ausgezeichnete Künstlerin feiert bereits ihr 20-jähriges Jubiläum. Mit den „Best of“-Songs ihrer zehn Soloalben ist Omnitah auf Deutschland Tour und begeistert ihr Publikum mit Herz und Seele, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Ihre klare, mal rauchige Stimme duelliert sich während eines Konzertes mit ihrer ebenso ausdrucksstarken Klaviervirtuosität, verbunden mit einfühlsamen Texten aus ihrer Feder. So schlüpft die Sängerin mühelos und elegant in sämtliche Rollen derer sie sich in ihren Songs annimmt.

Karten zu 13 Euro gibt es im Onlineshop unter www.alte-kirche-mochenwangen.de, in der Schussenapotheke Mochenwangen und im Dorfladen Brauchle in Wolpertswende im Vorverkauf. An der Abendkasse kostet der Eintritt dann 15 Euro.