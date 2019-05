Offene Bürgerliste nominiert Kandidaten

Die Offene Bürgerliste Wolpertswende hat ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl nominiert. Unter den sieben Kandidaten sind fünf Mitglieder des aktuellen Gemeinderats, zwei stellen sich neu zur Wahl. Bei der Aufstellungsversammlung der Offene Bürgerliste beschlossen die Wahlberechtigten, dass alle Kandidaten gleichberechtigt seien und dass die Liste daher in alphabetischer Reihenfolge aufgestellt werden soll, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Offene Bürgerliste, die in diesem Jahr seit 25 Jahren besteht, möchte sich unter anderem weiterhin für eine gute und sichere Infrastruktur, verlässliche Kinderbetreuung, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, altersgerechtes Wohnen und Wirtschaftsförderung einsetzen. Die Kandidaten laden zur Kandidatenvorstellung am 23. Mai um 19.30 Uhr in die Turn- und Festhalle in Mochenwangen ein. Foto: Offene Bürgerliste