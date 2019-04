Nachholtermin für Konzert mit Siggi Schwarz steht fest

Der Ersatztermin für Siggi Schwarz & Friends in Mochenwangen steht. Dieser ist am Samstag, 13. April, um 20 Uhr. Die Karten des ursprünglichen Termins behalten ihre Gültigkeit. Die Rückgabe von Karten für den ursprünglichen Termin ist noch bis zum 6. April in den Vorverkaufsstellen, im Musikhaus Lange, der Schussenapotheke Mochenwangen und im Dorfladen Brauchle in Wolpertswende oder über Telefon 07502 / 7211, möglich. Der Vorverkaufspreis beträgt 18 Euro.