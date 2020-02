Mochenwangen fest in Räuberhand beim 25. Dorfumzug

In Mochenwangem ist am späten Freitagnachmittag der 25. Dorfumzug über die Bühne gegangen. Gäste und Einheimische feierten gemeinsam das 25-Jahr-Jubiläum.

Aus einer Stammtischlaune heraus gründeten im April 1995 acht rührige Mochenwanger eine Narrenzunft. Es gab schon vor rund 40 Jahren einen „Schwarz Vere“-Club in Mochenwangen. Diesen Namen hat aber bereits die Narrenzunft in Ravensburg, so musste ein anderer „Räubername“ her. In der Bande des „Schleiferstoni“ gab es einen Gauner namens „Drecketer Bläse“. So kam die Zunft zu ihrem Namen und Mochenwangen zu einer inzwischen großen Zunft mit vielen beeindruckenden Räubermasken.

Dieter Gaibler, zweiter Vorstand der Zunft, sagte: „Bei unserem 25-Jahr-Jubiläum sind wir stolz auf alle diejenigen, die von Anfang an dabei sind und immer dazu beigetragen haben, dass unsere Dorffasnet weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannt wurde. Besonders stolz sind wir natürlich auf all unsere Mitglieder, für ihren Arbeitseinsatz an diesem Tag, der unserer Zunft alles abverlangt.“ Wichtig sei auch, dass die Dorffasnet weiterhin eine Dorffasnet bleibt und Jung und Alt einen schönen und ruhigen Tag im „Dörfle“ verbringen könnten, so Gaibler. Einige Stoffbahnen und Plakate über dem Umzugsweg hatte der Sturm arg zerzaust, die mussten von fleißigen Händen schnell noch repariert werden.

Auch die Shopping-Daddys sind am Start

Um 16 Uhr ging es los: Dorfbüttel Friedrich I führte 45 Gruppen mit über 1000 Hästrägern vom Bahnhof über die Schussen, an Kirchen und Kindergarten vorbei zur Narrenmeile. „Mit 1500 bis 2000 Zuschauern rechnen wir schon“, sagte Dieter Gaibler vor dem Start. „Aber es ist ja eh das ganze Dorf auf den Beinen.“

Schaurig jedoch schön und bunt die Räuber, Böcke, Strolche, Weibla, Bobbala, Dämona, Bära, Deifel, Schalk und Hexa. Der ruf „Manitu – was saisch du“ beweist, dass Indianer schwäbisch schwätzet. Viele heimische Gruppen, wie Kindergärten, Schule, Chöre, Brezga-Buaba, Eichewald-Deifel, verrückte Hutmacher und Jugendfeuerwehr waren dabei. Fanfarenzüge, Lumpen- und Musikkapellen, hauten voll rein und ließen die Straße beben. Die Narrenzunft Aulendorfer war mit dem grandiosen Hexenwagen dabei, und wie immer zum Schluss der SV Mochenwangen mit Shopping-Daddys „Bonjorno-John-Porno“. In Partyhalle, Bläsezelt, Sängerklause, Feuerwehrhaus, Sportheim, Café Stephan und um die Bewirtungswagen wurde im Anschluss so richtig Fasnet gefeiert.