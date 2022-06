Mit Bestleistung fährt Magdalena Müller zur EM-Medaille

Nyíregyháza - „Ja!“ Ein kurzer Aufschrei, dann reckte Magdalena Müller die Faust in die Höhe, nachdem sie auch die letzte Übung ohne Absteiger gemeistert hatte. Mit einer starken Leistung sicherte sich die Kunstradfahrerin des RV Mochenwangen bei der Europameisterschaft im Hallenradsport die Bronzemedaille. Die für Italien startende Sportlerin erzielte eine persönliche Bestleistung.

Deutsche Sportler dominieren die Europameisterschaft

Das deutsche Hallenradsportteam des Bund Deutscher Radfahrer hat wie erwartet die UEC-Hallenradsportmeisterschaft im Kunstrad und Radball im ungarischen Nyíregyháza dominiert. Den Doppelsiegen in den Einer- und Zweier-Disziplinen sowie der Goldmedaille im Vierer-Kunstrad folgte am Ende der Europameisterschaft noch Silber im Radball. „Alle Sportler können eine Medaille mit nach Hause nehmen“, meinte der deutsche Delegationsleiter Kurt-Jürgen Daum. Lukas Kohl, Jana Pfann, Serafin Schefold/Max Hanselmann, Caroline Wurth/Sophie-Marie Wöhrle sowie Tijem Karatas, Annika Rosenbach, Stella Rosenbach und Milena Schwarz gewannen für Deutschland die Goldmedaillen. Doch auch Magdalena Müller vom RV Mochenwangen verließ Ungarn glücklich mit der Bronzemedaille im Gepäck.

Müller musste sich in der Disziplin der Einer-Frauen nur der neuen Europameisterin Jana Pfann und Ramona Pfann geschlagen geben. Damit standen drei deutsche Sportlerinnen auf dem Podest – Magdalena Müller startet allerdings für das Heimatland ihrer Mutter und Trainerin Lidia Müller. Magdalena Müller zeigte in Ungarn eine fehlerfreie Kür und wurde dafür mit 150,32 Punkten belohnt.

Die Aufregung legt sich mit dem Start

Zwei Tage vor dem Wettkampf war die italienische Delegation von Stuttgart nach Budapest geflogen, um dann mit einem Mietwagen die restlichen 250 Kilometer nach Nyíregyháza zurückzulegen. „Am Donnerstag war ich noch recht entspannt“, sagt Magdalena Müller. „Am Freitag kam doch schon etwas die Aufregung, die ich jedoch am Samstag vor dem Start gut ablegen konnte. Da hat mir Marco Giorgio mit seinen Erfahrungen für diese Wettkämpfe sehr geholfen.“

Die Mochenwangenerin war laut eigener Aussage weniger nervös als bei ihrem WM-Start im vergangenen Jahr in Stuttgart. Während sie ihre Kür zeigte, fieberten die italienischen Trainer Marco Giorgio und Luigi Bielli in der Coachingzone mit. Mutter Lidia Müller zitterte hinter der Bande mit. Die Steigerrückwärtsserie ihrer Tochter klappte perfekt und auch der schwierig zu fahrende Sattellenkerstand rückwärts passte. Etwas wackelig war die Lenkerstanddrehung, doch der Rest war perfekt. „Das hätte ich nicht gedacht, dass ich ohne Absteiger durchkomme“, meinte Magdalena Müller strahlend. „Das ist mehr als erhofft. Da hat sich das Training beim RSV Schleißheim unter Trainer Michael Grädler gelohnt.“ Müller lebt zeitweise für ihr Tiermedizinstudium in München und hat in Schleißheim Trainingsunterschlupf gefunden.

Anfang Juli steht die Bodenseemeisterschaft in Österreich an, es folgt der Weltcup in Frankreich. „Und dann beginnt die Vorbereitung auf die WM im belgischen Gent“, sagte Müller. Aber zunächst wurde noch die etwas unerwartete EM-Medaille gefeiert.