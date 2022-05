Margit Korbély als Chorleiterin verabschiedet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In einem feierlichen ökumenischen Gottesdienst haben wir vom katholischen Kirchenchor Mochenwangen uns von unserer Chorleiterin Margit Korbély verabschiedet. Für uns Sängerinnen und Sänger war das nicht nur ein trauriger Abschied, sondern auch der geglückte Beginn von etwas ganz Neuem.

Fast zwölf Jahre lang leitete Margit unseren Chor. Aus dieser Zeit werden uns viele gute Erinnerungen im Gedächtnis bleiben: „Gemeinsame Auftritte mit anderen Chören, Uraufführungen von Messfeiern, tolle Ausflüge, die oft von dir und Mario geplant waren, intensive und weniger intensive Singstunden, dein Querflötenspiel beim Salve Regina und und und…“, zählte Hermann Pfleghar als Vertreter des Chors bei seiner Ansprache auf. Er betonte, dass uns der Abschied nicht leichtfallen und wir Margit als Dirigentin nur ungern gehen lassen würden. „Abschied nehmen müssen wir auch von einer beeindruckenden Frau, die mit ihrer Fröhlichkeit, ihrer Lebensfreude und ihrem Humor viel zur guten Stimmung im Chor beigetragen hat und so das Zusammensein wesentlich beförderte“, führte er aus.

Als Dank für diese schönen und tollen Erlebnisse und Erinnerungen überreichten er und Jutta Gessler Margit ein Geschenk und einen Blumenstrauß und wünschten ihr alles Gute, Gesundheit, Erfolg und Gottes Segen.

„Ich habe mich immer sehr wohl in Mochenwangen gefühlt. 2002 bin ich das erste Mal gekommen und habe sozusagen reingeschnuppert. Da hat es schon angefangen“, blickte Margit in ihrer Rede zurück. Die Chorleitung übernahm sie später, 2010 sang der Chor zum ersten Mal unter ihrer Leitung beim Titularfest. „Ich danke euch sehr dafür, dass ich mit euch wirken durfte“, drückte sie ihren Dank an den Chor aus. Zugleich brachte sie ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass es weitergeht. „Ich habe mich gefreut, euch heute vom Kirchenschiff aus zuzuhören“, meinte sie und richtete ihren Blick nach oben zur Empore.

Dort standen zum einen viele Sängerinnen und Sänger des katholischen Chors, aber auch viele vom evangelischen Kirchenchor. Die Verabschiedung von Margit markiert für beide Chöre einen Neubeginn, denn aus den zwei Chören wird nun ein ökumenischer Kirchenchor. Geleitet wird dieser in Zukunft von Carl-Martin Holweger, dem bisherigen Dirigenten des evangelischen Chors.

Nun singen wir gemeinsam, zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen.