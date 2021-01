Mann verursacht Unfall – Betrunken und ohne Führerschein

Ein ziemlich betrunkener Mann hat am Dienstagabend auf der Bundesstraße B 32 einen Unfall verursacht und sich dabei leicht verletzt. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. So kam das Auto gegen 19.30 Uhr zwischen Altshausen und Blitzenreute von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und landete im Straßengraben.

Der 33 Jahre alte Fahrer, der am Ende der dreispurigen Ausbaustrecke und dem Schreckensee in Richtung Ravensburg unterwegs war, wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde ein entgegenkommender Opel eines 46-jährigen Mannes beschädigt. Der VW Golf des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Während die Straße war für rund eineinhalb Stunden halbseitig gesperrt wurde, ergab ein Test ergab beim Unfallverursacher mehr als 2,0 Promille Alkohol, weshalb ein Arzt im Krankenhaus auf Anordnung der Beamten eine Blutprobe entnahm. Darüber hinaus hatte der Mann keinen Führerschein mit dabei, weswegen er sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten muss.