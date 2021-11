Magdalena Müller genießt das WM-Flair und die Stimmung der 4000 Zuschauer

Die Hallenradsport-Weltmeisterschaft in der Stuttgarter Porsche-Arena ist für das Team des Bundes Deutscher Radfahrer sehr erfolgreich gewesen: sechsmal gab es einen Titel, dazu holten die Deutschen noch vier Silbermedaillen. Magdalena Müller vom RV Mochenwangen konnte wie erwartet nicht in den Medaillenkampf im Einer-Kunstrad eingreifen – die für Italien startende Sportlerin wurde Neunte.

Die Konkurrenz im Einer der Frauen war stark. 22 Sportlerinnen aus Peru, Ungarn, Bulgarien, Japan, Hongkong, Griechenland, Portugal, Österreich, Frankreich, der Schweiz, Deutschland und Italien waren am Start. Nach einem Testlauf auf der Wettkampffläche in der Porsche-Arena war die für das Heimatland ihrer Mutter fahrende Magdalena Müller in ihrem Vorlauf sichtlich nervös. „Das hat sich so den ganzen Tag über angestaut“, meinte Müller. „Kurz vor meinem Start war noch die Siegerehrung im Vierer-Kunstrad, das hat meinen Start etwas verzögert. Da war es auch ganz schön laut und hat mich in meiner Konzentration etwas aus dem Konzept gebracht.“

Normalerweise ist es bei Müllers Wettkämpfen nicht so laut. „Vor knapp 4000 Zuschauern bin noch nie gefahren“, sagte die Mochenwangerin über die stattliche WM-Kulisse. „Somit war Vieles neu für mich.“ Ihre Kür über fünf Minuten war durchwachsen. Müller hatte sich vorgenommen, sturzfrei durchzukommen und auch den Platz zu halten, denn sie war im Block der sechs Besten dran. Bis zum Sattellenkerstand rückwärts lief es gut, dann musste sie vom Rad und bekam zwei Punkte Abzug. „Danach war der Sattel krumm“, sagte die Mochenwangenerin. „Ich habe kurz überlegt, ob ich ,Stop’ rufen sollte, um den Sattel geradezubiegen, habe mich aber fürs Weiterfahren entschieden.“

Weitere Fehler schlichen sich ein und so blieben von 160,3 Ausgangspunkten noch 112,7 übrig. Im starken Feld der Einer-Konkurrenz reichte es daher nur zu Platz neun. „Ich bin sehr froh, dass ich bei der WM dabei sein konnte“, sagte Magdalena Müller. „Ich habe viel Erfahrung gesammelt und viele Eindrücke gewonnen. An den Fehlern werde ich arbeiten, damit es beim nächsten Mal besser klappt.“ Die Weltmeisterschaft 2022 ist im belgischen Gent. In Stuttgart war sogar extra wegen Müller ein Funktionär des italienischen Radsportverbandes da. „So wie es aussieht, werden wir zukünftig vom italienischen Verband unterstützt, das inzwischen von den entsprechenden Gremien bereits abgesegnet wurde“, meinte Müller.

Nach ihrem Start genoss die Mochenwangenerin die restlichen WM-Tage. „Ich wollte das Flair und die Stimmung aufsaugen, denn wo bekommt unsere Sportart sonst diese Aufmerksamkeit wie hier in Stuttgart.“ Die alte und neue Weltmeisterin im Einer-Kunstrad ist Milena Slupina, die mit 194,56 Punkten souverän ihren Titel verteidigte. Vizeweltmeisterin wurde Lara Füller (Poppenweiler, 178,21), Bronze gewann die Schweizerin Alessa Hotz (169,95).