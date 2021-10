Magdalena Müller erfüllt sich bei der Weltmeisterschaft einen Traum

Der Saisonhöhepunkt der Kunstradfahrer ist am kommenden Wochenende in der Stuttgarter Porsche-Arena. Bei der Weltmeisterschaft sind im Kunstrad und Radball rund 300 Athletinnen und Athleten aus 18 Nationen am Start. Eine davon ist Magdalena Müller. Die Sportlerin des RV Mochenwangen startet allerdings nicht für Deutschland, sondern für Italien – dem Heimatland ihrer Mutter. „Ich freue mich sehr darauf, bei diesem weltweit größten Event des Hallenradsports dabei sein zu können“, sagt Magdalena Müller. „Ein Traum wird für mich wahr.“

Kein Training im Lockdown möglich

Die Mochenwangerin wurde in Japan geboren, ihr Vater ist Österreicher und ihre Mutter Italienerin. Magdalena Müller besitzt beide Staatsbürgerschaften der Eltern. Die WM in Stuttgart ist nach der Junioren-Europameisterschaft 2019 in Frankreich, bei der sie für Italien Sechste wurde, der zweite internationale Höhepunkt ihrer Karriere. Müller durfte – anders als deutsche Kaderathleten – während des Lockdowns nicht trainieren. Im August stand sie beim Weltcup in Lemgo erstmals wieder am Start. Altersbedingt jedoch in der Eliteklasse. Sie kam hinter den vier Deutschen auf den fünften Rang. Das Weltcupfinale in Albstadt war die WM-Generalprobe. „Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden“, sagt Mutter und Trainerin Lidia Müller. „Von den eingereichten 160,30 Punkten ist sie 135,27 ausgefahren.“ Bis auf zwei Absteiger lief es gut.

Sie geht als Außenseiterin in den Wettkampf

In der Gesamtwertung der Weltcupserie 2021 belegt Magdalena Müller Platz sechs. Gesamtsiegerin wurde Weltmeisterin Milena Slupina (Bernlohe), die auch in Stuttgart eine der ganz großen Favoritinnen auf WM-Gold sein wird. Müller ist in Stuttgart eine von sechs Fahrerinnen in ihrer Klasse – vier kommen ins Finale. Die Mochenwangenerin hat mit 160,3 Punkten jedoch am wenigsten Schwierigkeitspunkte eingereicht als die Konkurrentinnen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland.

Das Finale wäre daher eine Überraschung. Auf ihren WM-Start hat sie sich lange vorbereitet. Ihre neue Kür steht seit Anfang des Jahres. Die Übungen werden anspruchsvoller und erfordern damit auch mehr Zeitaufwand für das Training. „Uni und Training unter einen Hut zu bringen ist nicht einfach“, meint Lidia Müller. „Mit Unterstützung vom italienischen Radsportverband können wir nicht rechnen. Wir müssen im Gegensatz zu anderen Ländern alles aus eigener Tasche bezahlen.“ Und der Wunsch für die WM-Premiere? „Ohne Absteiger durchzukommen“, sagt Magdalena Müller. „Und dann schauen, was die anderen machen.“