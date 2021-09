Mädchenkantorei und Chorknaben starten mit den Proben

Die Chorgruppen der Mädchenkantorei und Chorknaben Wolpertswende-Mochenwangen konnten coronabedingt gar nicht oder nur mit vielen Einschränkungen singen. Nach den Sommerferien beginnt der Chor nun wieder mit den Proben.

Hauptaufgabe des Chores ist die regelmäßige musikalische Gestaltung der Gottesdienste. Darüber hinaus bereichern die Chorgruppen das Kulturleben der Gemeinde durch Konzerte und Auftritte.

In der neuen Chorgruppe „Hauptchor Jungs“ wird außerdem eine stimmbildnerische Arbeit angeboten, die genau auf die Problematik von werdenden Männerstimmen eingeht. Die Proben beginnen wieder am 16. und 17. September und finden im Gemeindehaus St. Lukas in Mochenwangen statt.

Zu folgenden Zeiten proben die Chöre: Vorschola (ab vier Jahren) am Donnerstag von 15.15 bis 16 Uhr, Nachwuchs-Schola (1. und 2. Klasse) am Donnerstag 16.15 bis 17 Uhr, Junge Kantorei (3. bis 7. Klasse) am Donnerstag von 17.15 bis 18 Uhr, Chorleitung übernimmt Kuni Schmid, erreichbar per Mail unter kuni.schmid@t-online.de. Der Hauptchor Mädchen (ab 7. Klasse) probt am Freitag 17 bis 18.45 Uhr und der neue Hauptchor Jungs (ab 7. Klasse) probt am Freitag von 19 bis 19.30 Uhr. Die Chorleitung übernimmt Hans Georg Hinderberger, erreichbar unter schlehdorfer@gmx.de.