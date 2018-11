Männergesangverein feiert 70. Geburtstag

Der Männergesangverein (MGV) Liederkranz Mochenwangen-Wolpertswende hat anlässlich seines 70. Jubiläums ein Konzert gegeben. Laut Pressemitteilung war die Turn- und Festhalle Mochenwangen voll besetzt. Zu Beginn begrüßte Vorstand Eugen Schuster alle Gäste und gab einen Rückblick über 70 Jahre MGV.

Demnach kehrten kurz nach den Wirren des Zweiten Weltkrieges Millionen Kriegsgefangene, Vertriebene und Flüchtlinge in die Dörfer und Städte. Wandel und Neuanfang vollzog sich auch der Gemeinde Mochenwangen. Am 9. März 1948 trafen sich 15 Männer in der Schule in Mochenwangen und gründen einen Männergesangverein. Erster Vorstand war Eugen Brauchle, Zahnarzt, erster Dirigent Karl Rogg, Hauptlehrer. Unvergessen sind laut Pressemitteilung einige Chorleiter und Vorsitzende wie Franz Moll, der den Chor 1955 aus einer tiefen Krise führte, die Ehrenchorleiter Ferdinand Weiß, und Dieter Moser, Meinrad Schlachter und Roland Neher.

Der aktuelle Chor hat 33 aktive Sänger und noch 170 fördernde Mitglieder. Mit den Liedern „Frisch gesungen“, „Ein Traum vom Glück“ und „Chor der Gefangenen“ begann der MGV das Konzert. Dann folgte die Mädchenkantorei mit den Stücken „Welcome Everybody“, The Lion Sleeps Tonight“, I Have A Dream“ „Cups“, „Until We Meet Again“, „Wenn Die Wilden Winde Stürmen“, und „Singing in The Rain“. Begleitet wurden sie von Geiger Thomas Huber an der Violine und Antje Stuberg am Flügel. Anschließend traten MGV und Mädchenkantorei gemeinsam mit „Can’t Help Falling In Love“ auf.

Für den zweiten Teil wurde aus dem Repertoire der letzten 5 Jahren gespielt, aber auch neue Stücke waren dabei, so die Mitteilung. Die Soli von Max Baier, meist seine Stücke von Bodo Wartke, entführten demnach in eine ganz andere Welt der Musik. Mit den Titeln „Weit, Weit Weg“, Oh Happy Day“, Über 7 Brücken“, „Alles Nur Geklaut“, „Hallelujah“, „Bluberry Hill“, Rock Around The Clock“ beendete der MGV das Programm. In seinen Schlussworten bedankte sich Vorstand Schuster laut Pressemitteilung bei allen Beteiligten und nach einigen Zugaben endete der Konzertabend.