Lastwagenfahrer fährt Bahnschranke in Wolpertswende ab

Ein Lastwagenlenker hat am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr eine Schranke am Bahnübergang in der Verlängerung der Straße „Kögelhof“ in Wolpertswende abgefahren. Der 50 Jahre alte Lenker wollte mit seinem Schwerlaster den Übergang queren und hatte dabei offenbar das Rotlicht der Ampelanlage missachtet, teilt die Polizei mit.

Dies führte dazu, dass eine Bahnschranke wohl zwischen seiner Zugmaschine und dem Anhänger herunterging. Um eine mögliche Kollision mit einem Zug zu vermeiden, fuhr der Lastwagenlenker rückwärts und riss dabei die Schranke ab. Der entstandene Schaden für die Deutsche Bahn beläuft sich auf rund 500 Euro, heißt es.