Land fördert Sanierung in Wolpertswende mit knapp 50 000 Euro

Das Land Baden-Württemberg fördert den Erhalt und die Sanierung von Denkmalen – auch Wolpertswende profitiert laut Pressemitteilung. 14 850 Euro würden in dieser Tranche in die Sanierung des Kirchturms in Wolpertswende fließen. „Denkmale sind sichtbare Zeichen unserer Vergangenheit und Gegenwart zugleich. Ihr Schutz ist ein Ausdruck unserer Wertschätzung gegenüber unserer Kultur und Geschichte“, so die Landtagsabgeordneten August Schuler (CDU) und Manne Lucha (Grüne).

In der zweiten Tranche des Denkmalförderprogramms 2020 würden rund zehn Millionen zum Erhalt, Sanieren und Nutzen von 131 Kulturdenkmalen ausgeschüttet. Das Land erhalte das Geld überwiegend aus Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto Baden-Württemberg. Das Ziel des Denkmalförderprogramms sei der Schutz der mehr als 96 000 Bau- und Kunstdenkmale sowie der mehr als 82 000 archäologischen Denkmäler in Baden-Württemberg. „Mit dieser Vielfalt zählt das Land-Baden-Württemberg zu einem der kulturell und historisch reichsten Lebensräume Deutschlands. Dies zeigt: Es lohnt sich, die zahlreichen Bau- und Kunstwerke wie in Wolpertswende für die nächsten Generationen zu bewahren“, betonen Schuler und Lucha in der Pressemitteilung.