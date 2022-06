Kunstradsport: Mochenwangenerin Magdalena Müller bei EM in Ungarn

Nach vier Jahren Pause gibt es im Jahr 2022 erstmals wieder eine UEC-Hallenrad-Europameisterschaft. Diese findet an diesem Wochenende (17./18. Juni) in Nyíregyháza in Ungarn statt. Im 1er Kunstradsport der Frauen gibt es vermutlich eine Europameisterin aus Bruckmühl geben wird. Denn sowohl die Weltcup-Führende Ramona Dandl als auch die letztjährige Junioren-Europameisterin Jana Dandl kommen vom RKB Bruckmühl.

Viel Unterstützung vom italienischen Radsport-Verband

Mögliche Kandidatin für den dritten Platz ist unter anderem die für Italien startende Magdalena Müller vom RV Mochenwangen. „Ich freue mich riesig, dass ich Italien nach der WM in Stuttgart erneut vertreten darf,“ so Magdalena Müller. „Aufgrund meines Studiums in München habe ich Unterschlupf beim RSV Schleißheim gefunden und darf dort trainieren, worüber ich sehr froh bin.“ Aus Italien mit in Ungarn ist der italienische Delegationsleiter Luigi Bielle sowie der in Krefeld lebende Nationaltrainer Marco Giorgio. „Vom italienischen Radsport-Verband bekommen wir sehr viel Unterstützung, was wirklich super ist“, so Mutter und Heimtrainerin Lidia Müller. „Wir freuen uns auf alle Fälle in Ungarn dabei zu sein, auch wenn wir über 1100 Km mit dem Auto zurücklegen müssen.“