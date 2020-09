Kosmetikerin: „Die Hälfte der Kunden kommt vielleicht wieder“

Ein Stromschlag an einem Weidezaun hat eine Urlauberin in Oberstaufen so überrascht, dass sie bei der Polizei eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet hat. Dass Weidenzäune unter Strom stehen können, habe sie nicht gewusst, obgleich sie zum typischen Landschaftsbild der Region gehören.

Warum Landwirte ihre Zäune unter Strom stellen und warum es bisher als effektivste Lösung angesehen wird, erklärt Heiner Klett, Agrarrechtsreferent des Baden-Württembergischen Landesbauernverbands, im Gespräch mit Schwäbische.