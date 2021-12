Konzert zum Abschluss der Ausstellung in der Alten Kirche in Mochenwangen

Mit einem Solo-Konzert der Künstlerin und Singer-Songwriterin Omnitah vor rund 40 Gästen endete am 28. November eine Ausstellung der Künstlerin in der Alten Kirche in Mochenwangen.

Die Künstlerin aus der Nähe von Ravensburg animierte mit ihrer Gemälde-Ausstellung viele Besucher zum Besuch der Alten Kirche und zum Kauf ihrer Bilder. Der Erlös der Verkäufe in Höhe von 1500 Euro wurde während der Finnisage an Friederike Dellbrügge für das ambulante Kinderhospiz Amalie in Weingarten übergeben.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Manuel Boog, Fachbereichsleiter Musik, betrat Omnitah unter großem Applaus die Bühne. Die Künstlerin mit ungarischen Wurzeln und schwedischer Staatsbürgerschaft dankte dem Förderverein der Alten Kirche und insbesondere Viktoria Roth, noch Fachbereichsleiterin Kunst, dass ihr die Ausstellung als auch das abendliche Konzert ermöglicht wurden. Ihre Fangemeinde wiederum, zu der Besucher sogar aus Augsburg angereist sind, dankten der Künstlerin mit lang anhaltendem Applaus.

Mit einem ausdrucksstarken Stück auf der Geige wurde das Publikum auf den Abend eingestimmt. Es folgten Lieder der Singer-Songwriterin, die fast alle aus dem privaten Umfeld erzählten. Kleine Geschichten begleiteten die emotionalen Songs. Aber auch Lieder bekannter, internationaler Künstler präsentierte Omnitah. Beim Stück „Halleluja“ stimmten alle Gäste mit ein – ein sehr emotionaler Augenblick. Das Konzert endete mit zwei Zugaben und der Hoffnung, sich bald wieder unter normalen Umständen sehen zu können.