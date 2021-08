Kinderhaus Kleine Strolche hat gewonnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer Urkunde für den achten Platz und einer Förderung über 1.000 Euro wird das Kinderhaus Kleine Strolche aus Wolpertswende-Mochenwangen für sein Projekt „Gemeinsam entdecken wir die Natur“ ausgezeichnet. Ulrike Schneider, Kinderhausleitung, bedankte sich bei der Sparda-Bank Baden-Württemberg für die Unterstützung im Rahmen des Kita-Förderwettbewerbs SpardaImpülsle und weiß genau, wofür die Spende eingesetzt wird: „Wir sind überwältigt über das tolle Ergebnis mit überragenden 2.490 Stimmen. Zunächst ein herzliches Dankeschön an alle für Ihre Unterstützung, die vielen Stimmen, das Weiterleiten an Freunde, Bekannte, Verwandte, Nachbarn und das Mitfiebern während der Abstimmung. Die zukünftigen Schulkinder wurden in ihrem Projekt von „Eulalia“ der Eule in die umliegende Erlebniswelt Natur begleitet. Dabei entdeckten die Kinder gemeinsam die Natur und lernten diese mit all ihren schönen Naturphänomenen kennen und wertschätzen. Deshalb soll der Gewinn aus dem Sparda Impülsle Gewinnspiel den Kindern im Außenspielbereich des Kinderhauses zugutekommen.“

„Wir hoffen, mit SpardaImpülsle viele kleine Impulse in Kindertageseinrichtungen im gesamten Bundesland setzen und tolle Projekte ankurbeln zu können. Ganz besonders freut es mich, dass eine Kita aus der Region Ravensburg in den Top 10 gelandet ist“, betont Rainer Nuhn, Leiter der Sparda-Bank Filiale in Ravensburg. Und ergänzt: „Dabei entscheiden nicht wir, welche Projekte uns besonders gut gefallen, sondern die Bürgerinnen und Bürger selbst.“