Kind rennt gegen Auto und wird schwer verletzt

Ein Kind ist am Donnerstag in Wolpertswende gegen ein Auto gerannt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 7.45 Uhr in der Aulendorfer Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand rannte das Kind von einem Wohnhaus durch die Gartentür direkt auf die Straße und prallte dort gegen den Kotflügel sowie die Beifahrertür des vorbeifahrenden Opel einer 67-Jährigen. Das durch den Zusammenstoß verletzte Kind musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.