Die Liste „Mensch, Natur, Umwelt (MNU)“ tritt zum zweiten Mal in veränderter Zusammensetzung bei den Kommunalwahlen am kommenden Sonntag, 27. Mai, in der Gemeinde Wolpertswende an. Am Donnerstag, 23. Mai, stellen sich die drei Kandidaten Werner Klaus, Christine Knaps und Wilfried Scheremet in der Turn- und Festhalle Mochenwangen persönlich mit ihrem Programm vor.