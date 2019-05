Kandidaten der UWV Wolpertswende/Mochenwangen stellen sich vor

Bei der Unabhängigen Wählervereinigung Wolpertswende/Mochenwangen (UWV) bewerben sich am 26. Mai eine Frau und sieben Männer um ein Gemeinderatsmandat. Zur Kommunalwahl antreten werden Margarete Schmollinger-Brenner, Christoph Weixler, Norbert Sorg, Daniel Eberle, Alexander Amann, Andreas Miller, Dieter Strobel und Ralf Steinhauser. Laut Ankündigung werden sich die UWV-Kandidaten am Donnerstag, 23. Mai, ab 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Mochenwangen persönlich vorstellen.