Kabarettisten in der Alte Kirche Mochenwangen beschäftigen sich mit der Midlifecrisis

Die besten Jahre - wann sind die eigentlich? Mit 20, 30 oder 40, vielleicht erst mit 60? Welche Vorteile hat es, nicht mehr ganz jung zu sein? Diese und andere Fragen werden mit dem Programm „Ab durch die Mitte“ von Mirjam Waggon und Udo Zepezauer am Samstag, 9. April, in der Alten Kirche Mochenwangen beantwortet. Mit Witz, Musik und Improvisation lassen die beiden Kabarettisten den Alltag vergessen. Karten gibt es in der Schussenapotheke Mochenwangen, im Dorfladen Brauchle Wolpertswende oder direkt auf der Homepage der Alten Kirche im Ticketshop www.alte-kirche-mochenwangen.de