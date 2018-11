Kabarett-Highlight in der Alten Kirche

Der Förderverein Alte Kirche Mochenwangen freut sich auf einen Höhepunkt des diesjährigen Kleinkunstherbst-Programms: Am Samstag, 10. November, tritt um 20 Uhr der Kabarettist Werner Koczwara auf.

Der Klassiker des deutschen Kabaretts gastiert in der Alten Kirche: Werner Koczwara präsentiert laut Ankündigung sein Programm „Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“ in Mochenwangen. Üblicherweise trete Koczwara nur in großen Sälen auf, in Mochenwangen sei er jedoch hautnah zu erleben, heißt es in dem Pressetext. Der Veranstaltungsraum umfasst knapp 120 Plätze, die Bühne ist nur leicht abgesetzt zum Bodenniveau. Damit trete der Künstler sozusagen inmitten des Publikums auf. Kaum ein anderer Veranstaltungsort biete dem Zuschauer eine derartige Nähe zum Künstler.

Sein Programm „Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“ erhielt die höchste Auszeichnung, die das deutsche Kabarett zu vergeben hat: Es ist mit einer Spielzeit von über zwölf Jahren und mehr als 1000 Aufführungen das meist gespielte Programm des deutschsprachigen Kabaretts, heißt es im Pressetext weiter.

Zum Inhalt: Kein anderes Volk der Welt hat eine derartige Fülle an Gesetzen und Paragraphen hervorgebracht wie die Deutschen. Einfach alles wird geregelt: die Eheschließung bei Bewusstlosigkeit (§1314 BGB) und das vorschriftsmäßige Anbringen von Warndreiecken bei Trauer-Prozessionen (§27 StVO). Und das packt der Gesetzgeber dann in eine Sprache, die selbst Juristen kaum noch verstehen. Dagegen gebe es nur eine Notwehr: Lachen.