Josef Wöllhaf schnitzt seit 15 Jahren Krippenfiguren

Mit der modernen Kunst habe er wenig am Hut, sagt er. Doch seine Krippenfiguren, die er seit vielen Jahren ins Holz schnitzt, ins Lindenholz, offenbaren einen souveränen Blick auf Proportionen, auf die Kunst des Weglassens, auf Abstraktion. Josef Wöllhaf (82) ist ein Naturtalent, ein „Holzwurm“, wie er sich locker selber nennt, denn er hat als Zimmermeister zeitlebens immer mit Holz gearbeitet.

Krippe wichtiger als der Baum

In vielen oberschwäbischen Häusern und Wohnungen präsentiert man in der Weihnachtszeit, die bis Lichtmess dauert (2. Februar), Krippen, neue und alte, ja, sogar barocke, oft ererbte. Gläubigen Menschen in unserer Gegend ist die Krippe sehr viel wichtiger als der Weihnachtsbaum.

Josef Wöllhaf (Foto: Kasseckert)

Und so findet man im Haus von Josef (Sepp) Wöllhaf und seiner Frau Irmgard in Wolpertswende auch keinen Christbaum, wohl aber eine selbst geschnitzte Krippe mit den üblichen Heiligen, den drei Königen, den Hirten, vielen, vielen Schafen und sogar einen mächtigen Elefanten und ein Kamel, alle Figuren um die 20 Zentimeter hoch.

Nomes est omen

Für den heiligen Josef scheint der Wolpertswender Holzschnitzer eine besondere Vorliebe zu haben. Was einen ja nicht wundert. Nomen est omen, sagen die Lateiner, der Name ist ein Vorzeichen. Der Holzschnitzer heißt wie der heilige Josef, und Zimmermann ist er auch wie der Ziehvater des kleinen Jesuleins.

Und so kommt auch der heilige Josef der Wöllhafschen Krippe äußerst liebenswert daher: Fürsorglich wendet er seinen rechten Arm der Maria zu, einer Maria, die ihr Kind auf dem Schoß hält – die leere, lindenhölzerne Krippe steht daneben.

Linde ist das Holz der Wahl

Das alles hat Josef Wöllhaf in jahrelanger Arbeit geschnitzt, immer wieder eine neue Figur. Nicht farbig gefasst, sondern ins rohe Lindenholz. Linde deshalb, so sagt er, weil sie am wenigsten splittere. Seine ersten Krippenfiguren sind etwa 15 Jahre alt.

Vorher schon hat er jahrelang Schützenscheiben geschaffen, Reliefs. Aber im Hause Wöllhaf findet sich auch eine schöne Madonna, stark abstrahiert, und es gibt geschnitzte Tiere und anderes mehr. „Man kann mit Lindenholz auch was Kleines schnitzen“, bemerkt Josef Wöllhaf.

Der Zimmermeister Josef Wöllhaf schnitzt die Figuren aus Lindenholz. (Foto: Kasseckert)

In Wolpertswende bekannt

Der Sepp Wöllhaf ist ein bekannter Wolpertswender, sozusagen ein Urgestein. In der kleinen Gemeinde geboren und sozialisiert, wie man so sagt. Volle 20 Jahre gehörte er dem Gemeinderat an. Vor 17 Jahren schied er aus dem Gremium aus. 36 Jahre lang diente er der Freiwilligen Feuerwehr, 20 Jahre als deren Kommandant. Zudem: Länger als 60 Jahre spielte er aktiv beim Musikverein, vor allem als Hornist.

Doch wie kam Sepp Wöllhaf zum Schnitzen von Krippenfiguren und anderen Skulpturen? Einige Jahre hat er Kurse belegt an der katholischen Volkshochschule in Wernau am Neckar, zusammen mit Peter Hecht, dem Inhaber eines Automobil-Unternehmens, auch er ein Wolpertswender.

Vor Jahren hat Sepp Wöllhaf seine Figuren sogar in der Alten Kirche Mochenwangen ausgestellt. Doch vermarkten will er sie nicht. Das alles sei reines Hobby.