In Mochenwangen sollen 35 Baugrundstücke entstehen

Leicht gemacht haben es sich die Wolpertswender Gemeinderatsmitglieder mit ihrer Entscheidung zum Bebauungsplan „Am Brunnenweg“ in Mochenwangen nicht. Länger als vier Stunden gingen sie akribisch die eingegangenen Anregungen, Bedenken und Hinweise von 14 Behörden und 13 Bürgern durch.

Auf 132 Seiten waren die Kritikpunkte schriftlich festgehalten, zu jedem Punkt gab es einen Abwägungsvorschlag, zu jedem Punkt wurde abgestimmt. Am Ende wurde das Gesamtpaket einstimmig und ohne Enthaltungen verabschiedet. Mehr als 60 Bürger verfolgten die Gemeinderatssitzung geduldig, die für diesen Zweck extra in die Turn- und Festhalle in Mochenwangen verlegt wurde. Das 2,7 Hektar große Grundstück liegt zentral an der Schussen. Das geplante Neubaugebiet hatte im Vorfeld für viel Diskussionsstoff gesorgt. Bürger und Umweltschützer machen sich Sorgen um die Mochenwangener Störche und befürchten ein Verkehrschaos. Eine Bürgerinitiative, die gegen das Neubaugebiet in dieser Form war, hatte 244 Unterschriften gesammelt. Zu dem Bebauungsplanentwurf wurden deshalb vonseiten der Gemeinde verschiedene Fachgutachten eingeholt: eine schalltechnische Untersuchung, ein geotechnisches Gutachten, ein Fachbeitrag „Verkehr“, eine Vorprüfung Natura 2000, ein faunistisches Gutachten sowie eine lufthygienische Untersuchung.

Große Sorgen machen sich die Bürger um die Zukunft der Storchenpaare in Mochenwangen. Dazu gab es im Vorfeld extra einen Ortstermin mit Vertretern des Landratsamtes, der Gemeinde und der Storchenbeauftragten. Unter anderem wurden dort verschiedene Maßnahmen beschlossen, die auf einer 5,5 Hektar großen Ausgleichsfläche umgesetzt werden sollen. So zum Beispiel keine Düngung der Wiesen, Anlegung von zwei Tümpeln oder die Verlegung einer Stromleitung unter die Erde. Ein weiterer Hauptpunkt war die straßenverkehrliche Erschließung des Baugebietes. Ein Verkehrsgutachten schlägt nun vor, durch Maßnahmen wie zum Beispiel eine Einbahnstraße oder ein einseitiges Parkverbot den geplanten Verkehr aufnehmen zu können. Bürgermeister Daniel Steiner dazu: „Es funktioniert. Kritisch könnte es nur während der Bauphase sein.“ Er verspricht zu diesem und allen anderen Punkten eine enge Abstimmung mit den betroffenen Bürgern. Gemeinderat Strobel sagte zum Ende der Abstimmung: „Wir müssen mit Kompromissen im Artenschutz und Verkehr leben. Wir haben gemeinsam nach Lösungen gesucht, die tragbar sind.“

Ganz zum Schluss kam noch das Thema „Erschließungsbeitrag“ zur Sprache. Für jetzige Anwohner des Brunnenwegs drohen durch den Ausbau hohe Kosten anzufallen. Bürgermeister Steiner dazu: „Auch wenn das Baugebiet nicht kommt, irgendwann müssen wir über einen Erschließungsbeitrag reden.“ Er verspricht, das weitere Vorgehen mit den betroffenen Anwohnern zu besprechen. Wie hoch die Kosten für den Einzelnen sein können, erzählte eine Anwohnerin. Für ihr 800 Quadratmeter großes Grundstück würden Erschließungskosten in Höhe von etwa 30 000 Euro anfallen.