Im Röschenwald sollen weniger, dafür höhere Windräder kommen

Bei einer groß angelegten bundesweiten Razzia sind am Dienstagmorgen auch in Aalen drei Wohnhäuser durchsucht worden, unter anderem ein Objekt in der Gartenstraße. „Hintergrund des Einsatzes ist ein seit Juni 2019 von der Staatsanwaltschaft Bochum und der Bochumer Kriminalpolizei geführtes Verfahren im Bereich der Organisierten Kriminalität“, teilt die Pressesprecherin der Bochumer Polizei, Tanja Pfeffer, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten /Ipf- und Jagst-Zeitung“ mit, die den Einsatz beobachtet haben.