Im Landkreis Ravensburg gab es 52 Unfälle aufgrund Schneefall und Glätte

Der Winter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag im Landkreis Einzug gehalten. Das haben laut Polizei insbesondere die Berufspendler am Dienstagmorgen auf der Fahrt zur Arbeit zu spüren bekommen. Im Landkreis Ravensburg ereigneten sich 52 Unfälle, bei denen meist nur Blechschäden zu beklagen waren, so der Polizeibericht.

Zwischen Wolpertswende und Blitzenreute kam demnach gegen 7 Uhr eine Frau auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und landete mit ihrem Fahrzeug neben der Fahrbahn. Dort blieb der Wagen auf der Seite liegen.

Auf der Landesstraße 317 kam gegen 8 Uhr der Fahrer eines Klein-Lkw zwischen Wolfegg und Oberankenreute in einer Linkskurve ins Rutschen und blieb am Fahrbahnrand stehen. Eine ihm nachfolgende Toyota-Fahrerin kam kurz darauf an genau derselben Stelle ins Schlittern und prallte gegen den stehenden Klein-Lkw.

In Boms kam der Fahrer eines unbeladenen Sattelzugs gegen 8.30 Uhr ebenfalls auf glatter Fahrbahn von der B 32 ab und blieb auf der Seite liegen.

Wegen Bergungsarbeiten kam es bis gegen 12.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße. Den Witterungsverhältnissen nicht angepasst hatte ein 59-jähriger Audi-Fahrer gegen 9.15 Uhr seine Geschwindigkeit in Bad Wurzach. Er geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw.

Mit Sommerreifen unterwegs war ein 33-jähriger Mitsubishi-Fahrer am Vormittag auf der A 96. Wegen der winterlichen Verhältnisse kam er mit seinem Fahrzeug auf Höhe Wangen auf leichtem Gefälle ins Rutschen und schleuderte in die Leitplanke. Der verunfallte Wagen musste abgeschleppt werden.

Insgesamt wurden bei den Unfällen vier Personen leicht verletzt.