Historisches Haus in Vorsee könnte abgerissen werden

Bald könnte schon wieder ein ortsbildprägendes Gebäude in einem oberschwäbischen Dorf verschwinden. Dieses Mal geht es um das Bauernhaus Laub in Vorsee in der Gemeinde Wolpertswende, das bereits in einem maroden Zustand ist.

Schon lange machen in der Gemeinde Gerüchte die Runde, dass das Haus abgerissen werden soll. Offiziell bestätigt ist dies nicht und die Eigentümer nicht zu erreichen. Schon lange steht das Haus aber leer. Aber mit dem Abriss des Hauses, über den schon 1975 spekuliert wurde, würde auch ein Stück Geschichte verloren gehen.

Zäher Nebel hält sich über Vorsee an diesem November-Morgen. Geisterhaft wirkt die Szene im dichten Grau mit den gewaltigen Birnbäumen um das alte, ehemalige Bauernhaus. Schön aber morbide, sogar einsturzgefährdet sind seine Fachwerkwände. Über das dunkle Dach huscht ein großer Starenschwarm. Hunderte der schwarzen Zugvögel stürzen sich mit lautem Gezeter auf die Massen reifer Früchte unter dem Birnbaum. Auch einige Krähen gesellen sich dazu, passend zu dem traurigen-schaurigen Anblick an diesem Morgen.

Ländereien bis zum Schreckensee

Einst war das ein großes, stattliches Bauernhaus, eines der größten Anwesen in Vorsee. Laubs hatten Pferde, was sich nur größere Bauern leisten konnten. Auch den ersten Traktor im Ort sollen sich Laubs angeschafft haben. Ihre Ländereien reichten bis zum Schreckensee.

Selbst die Halbinsel im See wurde von der Familie Laub bewirtschaftet. Beim Mähen schauten immer wieder Pfähle aus dem moorigen Boden. Laubs sägten diese Hindernisse ab – nicht ahnend, dass es sich um 4000 bis gar 5600 Jahre alte Häuserreste der jungsteinzeitlichen Siedlungen handelte, welche im feuchten Boden der Halbinsel konserviert schlummern. Diese gehören seit 2011 zum Unesco-Welterbe.

Ein Pater Gebhard Schnetz SVD vom Missionshaus St. Wendel schrieb 1988: „Mein Taufpate Josef Laub aus Vorsee, Bruder unserer Mutter, hatte eine Wiese auf der Ostseite des Sees, fast wie eine Halbinsel, wo er einige Funde machte. Es muss schon vor 1930 gewesen sein. Als er davon sprach, kam bald jemand-woher weiß ich nicht mehr-und verbot ihm weitere Ausgrabungen. Daran hat er sich auch gehalten. Er ist schon lange gestorben, auch sein Sohn Josef, der Hoferbe.“

Dann ging es bergab

Mit dem stolzen Anwesen ging es langsam bergab. Die Jagd mit hohem Besuch aus Ravensburg machte Josef Laub wohl mehr Freude als der Hof. 1975 berichtete das Wochenblatt vom schwierigsten Fall des Kreisbaumeisters Laub in Vorsee:

„Zenzi Laub bewirtschaftet mit ihren Kindern Hildegard und Josef einen Hof, der möglicherweise bald aufgelöst werden muss. Bauer Josef Laub war längst gestorben. Der Stall ist baufällig und es wird aufgrund von Tierschutz-und Baugesetz mit Sicherheit eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen werden. Im Stall kann jeden Augenblick die Decke einstürzen. Schnee im kommenden Winter hält die Decke nicht mehr aus! Bäuerin Laub wehrt sich dagegen, Geld für eine Renovierung war aber nicht da. Erhaltenswert ist das über 250 Jahre alte Haus jedoch, wie auch das Denkmalamt feststellte. Aber auch dort waren die Kassen leer. Und so wird wohl auch mit der Zeit dieses alte oberschwäbische Bauernhaus, dessen Ökonomieteil wegen Baufälligkeit bereits eingerissen wurde, eines Tages ganz verschwinden.“ So berichtete das Wochenblatt.

Schon damals musste das Haus gerettet werden

Nachbarn wissen noch: Ein ortsansässiger Zimmermeister prüfte mit einer Stange einen Sparren des Stalldachs, das daraufhin krachend zusammenbrach. Der Stall musste abgerissen werden. Die Zimmerleute arbeiteten rund 14 Tage an der Rettung des Wohnhauses. Die Dachziegel wurden durch Eternitplatten ersetzt. Die sind leichter als Tonziegel. Wände wurden versteift und der Giebel zur Seeseite hin mit gewaltigen Stämmen gestützt.

Die Giebelwand beim abgerissenen Stall ist wohl der älteste Teil des Gebäudes. Auch diese wurde mit Eternitplatten verkleidet zum Schutz vor Wind und Wetter. Durch diese Maßnahmen konnte das Wohnhaus noch lange bewohnt werden. Bald starb auch Zenzi Laub. Die Tochter zog weg. Nur Sohn Josef blieb im Haus bis vor etwa vier Jahren. Das hatte eine sehr hilfsbereite Nachbarfamilie ermöglicht.

Haus dürfte 250 Jahre alt sein

Seit Josef auch ausgezogen war, verfiel das Haus in einen Dornröschenschlaf. Das restliche Anwesen ist oder wird verkauft. Eine Anzeige im Mittelungsblatt vom 11. September 2020 bot ein 2478 Quadratmeter großes Grundstück mit einem Wohnhaus als Abrissobjekt aus dem Jahr 1822. Es kann aber angenommen werden, dass die ältesten Teile des Hauses weitaus älter sind.

Was hat dieses Haus alles schon erlebt, 1975 über 250 Jahre alt, dann stand es bereits 1725. Seit 1772 wird, nach einer Hungersnot, auf Befehl Friedrichs des Großen die aus Amerika eingeführte Kartoffel angebaut. 1742 ließ das Kloster Weingarten ein Grundbuch erstellen. Mit diesem Buch beginnt die Möglichkeit des sicheren Nachweises aller Höfe und Häuser und ihrer Bewohner von Vorsee bis heute.

Wolpertswende war bayerisch

1803 hatte Vorsee 103 Einwohner. 18 hatten das Bürgerrecht. Sieben Bauern, fünf Leineweber, drei Tagelöhner, zwei Schuster und ein Wirt. Das Wirtshaus lässt sich ab 1772 nachweisen und besteht noch heute als Gasthof „Hirsch“, Nachbarn von Laubs (Aus Walchers Buch Wolpertswende).

1805 kam Vorsee zu Württemberg. 1810 wird ganz Oberschwaben Württemberg übereignet, das inzwischen zum Königreich erhoben war. Vorsee wird 1826 Wolpertswende zugeschlagen. Wolpertswende gehörte bis 1810 zu Bayern.