Häuslebauer müssen warten: Anwohner haben Einwände gegen Neubaugebiet

Verlässt man die Ortschaft Wolpertswende in Richtung Aulendorf, hat man rechter Hand einen herrlichen Ausblick auf die Allgäuer und die Schweizer Alpen. Und dort wird gearbeitet: Die Erschließungsarbeiten für eine Wohnsiedlung sind in vollem Gange.

Vier Geschosswohnungsbauten, 43 Einzel- und drei Doppelhäuser sollten auf dem Gelände entstehen. Doch gebaut wird dort noch lange nicht. Zunächst muss ein Gerichtstermin stattfinden.

Die Bagger sind schon da, um das Baugebiet Burggasse-Steigäcker in Wolpertswende vorzubereiten. Grundstücke können dort voraussichtlich erst 2024 erworben werden. (Foto: Michaela Miller)

Nächstes Jahr im Mai sollen die Erschließungsarbeiten im Baugebiet Burggasse-Steigäcker fertig sein. Dann könnten die privaten Bauherren eigentlich mit dem Hausbau starten. Doch das wird noch dauern.

Grund ist ein Normenkontrollantrag von Anwohnern, der beim Verwaltungsgericht liegt. Die Beteiligten warten auf einen Gerichtstermin. Bürgermeister Daniel Steiner geht davon aus, dass der Termin erst im vierten Quartal 2023 stattfinden wird.

„Riesennachteil bei den Baupreisen“

Jeder Eigentümer eines Grundstücks, der durch ein neues Baugebiet unmittelbar betroffen ist, kann ein Normenkontrollverfahren beantragen und geltend machen, in seinen Rechten verletzt zu werden, was das Grundstück betrifft.

Die Nachbarschaft des Neubaugebiets in Wolpertswende hat zu diesem Mittel gegriffen. Gemeinderat Andreas Miller sagte in der jüngsten Sitzung, es gebe eine „kleine Bevölkerungsgruppe, die mit ihren Einwänden das Baugebiet verzögere“. Das habe „zu einem Riesennachteil bei den Baupreisen“ geführt.

Der Zeitplan verzögert sich erheblich

Bürgermeister Daniel Steiner hatte eigentlich damit gerechnet, parallel zur Erschließung der Neubaugebiets mit der Bauplatzvergabe starten zu können. Dann hätten die privaten Bauherren im Mai 2023 loslegen können. Steiner bestätigte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass die Erschließungsarbeiten dann zwar abgeschlossen sein sollten.

Für das Normenkontrollverfahren erwartet die Verwaltung aber frühestens Ende des Jahres 2023 einen Termin vor dem Verwaltungsgericht. Sollte der Antrag abgewiesen werden, dann werde man sofort mit dem Verkauf der Grundstücke starten.

Das wäre dann aber im günstigsten Fall rund zwei Jahre nach Beginn der Erschließungsarbeiten, was für die ohnehin schon relativ hoch verschuldete Gemeinde Wolpertswende ein harter Brocken sein dürfte.

In Mochenwangen kann der Bauplatzverkauf bald starten

Ein anderer Konflikt um ein Neubaugebiet in Wolpertswende ist indes beigelegt: Die Gemeindeverwaltung hat sich mit den Anwohnern des geplanten Baugebietes „Am Brunnenweg“ im Ortsteil Mochenwangen inzwischen außergerichtlich geeinigt.

Auch dort lief ein Normenkontrollantrag und verzögerte die Erschließungsarbeiten. Anlieger hatten geklagt aus Unmut über den ihrer Meinung nach unverhältnismäßig hohen Kostenanteil an den Straßenarbeiten, den sie hätten tragen müssen. Um das Baugebiet „Am Brunnenweg“ erschließen zu können, war eine Verbreiterung der bestehenden, einseitig bebauten Straße geplant.

Die im April 2020 vorgestellten Erschließungsarbeiten wurden inzwischen angepasst: Die Straßenbreite wurde reduziert, ein Gehweg eingeplant und Stellplätze herausgenommen. Nun soll über den Jahreswechsel die Ausschreibung der Erschließungsarbeiten erfolgen, die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.

Im Sommer 2023 soll mit der Vermarktung der Bauplätze begonnen werden, so Bürgermeister Steiner. Der Verkauf sollte „lieber so schnell wie möglich stattfinden“ meinte Gemeinderatsmitglied Ralf Steinhauser, damit endlich Geld in die Gemeindekasse fließe.