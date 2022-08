Gewitter trifft evangelische Kirche in Mochenwangen

Das Gewitter über Wolpertswende am 5. August hat enorme Schäden angerichtet. Wie sich herausstellte, hat es ausgerechnet das Gelände um die evangelische Kirche in Mochenwangen stark getroffen.

Uralt ist die herrliche Kastanienallee von der ehemaligen Papierfabrik zum malerischen Kirchlein. Doch wurden riesige Äste abgerissen, zwei Kastanien sind in ihrer Mitte einfach abgeknickt wie Streichhölzer. Der sonst so friedliche Weg zur Kirche ist versperrt. An Heiligabend 2015 war die Papierproduktion eingestellt worden, weil die Geschäfte angeblich schlecht liefen. Knapp 200 Beschäftigten verloren damals ihren Job. Eine Person verwaltet aber noch immer das Gelände für die Papierfabrik. Diese Person alarmierte nach dem Gewittersturm die Feuerwehr. Diese sicherte das Gelände mit Gittern und Schildern: „Durchgang verboten Lebensgefahr“. Einige abgeknickte Äste bedrohten beängstigend das Kirchlein und wurden entfernt.

Auch hinter der Kirche hat der Sturm gewütet und riesige Birken entwurzelt. Somit ist auch der zweite Zugang, ein schmaler Pfad zur Kirche, unpassierbar. Schon am 18. August 2017 war besonders dieser Teil verwüstet worden. Bäume hatten die Friedhof-Kolonnaden fast völlig zerstört. Das Kreuz vom eindrucksvollen Grabmal des Dr. Richard Müller, dem Gründer der Papierfabrik, stürzte einst zu Boden. Dieses Mal blieb das Grabmal wie durch ein Wunder verschont.

Verena Hillmayr von der evangelischen Kirchengemeinde berichtet: Am Tag vor dem Unwetter habe ein Steinmetz vier Stunden die zerstörten Kolonnaden mit dem eindrucksvollen steinernen Hirsch ausgemessen. Wie gut, dass sich die Restauration so lange verzögert hat, sonst wäre jetzt womöglich noch einmal der gleiche Schaden entstanden.

Zwei lange Jahre hat Corona die Gottesdienste im Kirchlein verhindert, die wurden auf der Wiese beim evangelischen Gemeindehaus gefeiert. Ob jetzt Mitte September eine Taufe und die Gottesdienste endlich wieder im Gotteshaus stattfinden können, ist angesichts der traurigen Verwüstungen durch das Unwetter völlig offen.