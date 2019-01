Gefährliche Kettenreaktion: 21-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt

Zwei verletzte Verkehrsteilnehmer und zwei Fahrzeuge mit wirtschaftlichem Totalschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 8.30 Uhr auf der L 284 ereignet hat. Das teilt die Polizei mit.

Ein 19-jähriger VW-Fahrer befuhr die Landstraße von Zollenreute in Richtung Mochenwangen, kam aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Durch den starken Aufprall wurde der Motor aus dem Auto gerissen und Richtung Straße, wo er auf das Autodach eines von Mochenwangen in Richtung Zollenreute fahrenden 21-jährigen VW-Fahrers fiel. Das Dach wurde aufgeschlitzt und der Motorblock traf den jungen Mann am Kopf. Dieser verlor deswegen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Schwer verletzt musste er von den rasch eintreffenden Freiwilligen Feuerwehren Aulendorf und Zollenreute, die mit vier Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften zur Unfallstelle eilten, aus dem Fahrzeug befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der lebensgefährlich verletzte Fahrer in ein Krankenhaus geflogen. Der 19-Jährige kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus und ist nach bisherigen Erkenntnissen lediglich leicht verletzt worden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Landstraße gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden.

