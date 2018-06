Fanfarenzug „Kakadu“ feiert 40-jähriges Bestehen

Der Fanfarenzug Kakadu Wolpertswende feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gibt es am 23. und 24. September ein Fest, teilen die Veranstalter mit.

Die Gründung des Fanfarenzugs in Wolpertswende sei vor 40 Jahren kontrovers diskutiert worden, erinnert sich Tobias Kruspel in seinem Schreiben. Das sei wohl ein Grund dafür gewesen, dass die damals ungewohnte neue Musikformation unter dem Dach des Sportvereins gegründet wurde.

Schon ein paar Wochen später starteten die Gründerväter Leo Steinhauser und Ulrich Baiker mit elf Fußballern auf geliehenen Instrumenten erste Spielversuche. Das Mochenwangener Gasthaus „Platz“ war Treffpunkt nach den Proben. Dort kam den Vereinsmitgliedern auch der Einfall für den Namen des Fanfarenzuges. Eine Flasche Persico gab die Idee – auf dem Etikett war ein Kakadu abgebildet. Wenige Monate später folgten die ersten öffentlichen Auftritte beim Hausball im „Platz“ und beim Sportlerball des SV Wolpertswende.

Auf eigene Ideen musste die Gruppe bei der Finanzierung bauen. Die Mitglieder besannen sich auf eine alte Wolpertswender Tradition: Sie wollten es mit einem Theaterstück versuchen. Anfänglich belächelt, entwickelte sich ein Laientheater, das Jahr für Jahr über Ostern neue Talente und Originale hervorbringt.

1979 wurden die rot-weißen Musketier-Uniformen angeschafft. Der Heimatforscher Dietrich Walcher machte den Vorschlag, diese an die Herren von Hatzenturm und die Ministerialen der Welfen und Staufer anzulehnen. Um eine weitere Einnahmequelle zu haben, gründeten die mittlerweile 35 Spieler den „Faschingsstadel“, der seither in der närrischen Jahreszeit mit kommunalpolitischen Beiträgen für Gesprächsstoff sorgt.

33 Aktive sind dabei

1997 wurde ein eigener Verein gegründet. Inzwischen sind die Kakadus beim Münchener Oktoberfest, beim Karneval in Düsseldorf und Köln sowie in Österreich und Italien aufgetreten. Aktuell setzt sich der Fanfarenzug aus 33 aktiven Mitgliedern zusammen. Vorsitzender ist Simon Beller, als Zugführer, musikalischer Leiter ist Florian Helfrich.

Der 40. Geburtstag des Fanfarenzugs Kakadu startet am Samstag, 23. September, mit einem „Jubiläumsabend“ in der Wolpertswender Panoramahalle. Am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr der Frühschoppen, begleitet von der Musikkapelle Wolpertswende. Mittagstisch gibt es ab 11.30 Uhr. Höhepunkt ist dann um 14 Uhr der Sternmarsch auf dem Dorfplatz.