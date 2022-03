Fahrzeug landet auf dem Dach

Ein 22 Jahre alter Peugeot-Lenker wurde nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16 Uhr mit Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Mann kam zwischen Zollenreute und Mochenwangen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der L 284 ab, teilt die Polizei mit.

Der Wagen durchfuhr zunächst einen Graben und kam in der Folge auf dem Dach zum Liegen. Der Peugeot, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.