Fahrer und Beifahrerbei Ausweichmanöver verletzt

Zwei Verletzte und rund 5000 Euro Sachschaden hat es aufgrund eines Ausweichversuchs am Donnerstag auf der Landesstraße 284 zwischen Mochenwangen und Zollenreute gewesen. Nach Polizeiangaben war ein 45-Jähriger zusammen mit seinem 43-jährigen Beifahrer in seinem Fiat gegen 19.15 Uhr in Richtung Mochenwangen unterwegs. In einem großen Waldstück lenkte er sein Fahrzeug aufgrund mehrerer auf die Straße rennender Rehe nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Er prallte seitlich gegen einen Baum und zog sich dabei wie sein Beifahrer Verletzungen zu. Beide wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das schwer beschädigte Fahrzeug musste von einem Abschleppwagen geborgen werden.