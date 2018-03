Führungen an der Blitzenreuter Seenplatte starten wieder

„Vogelkonzert, Seidelbast, Märzenbecher und Baumriesen im Schenkenwald“, lautet der Titel der ersten Führung an der Blitzenreuter Seenplatte am Samstag, 24. Februar, um 14.30 Uhr.

Schon im Januar durchbrachen die Märzenbecher dieses Jahr den gefrorenen Boden und tauchen den nördlichen Schenkenwald nun in ein weißes Blütenmeer. Auch der Bärlauch wagt sich bereits ans Tageslicht. Außerdem sind früh wie selten die ersten Weißstörche in Mochenwangen angekommen.

Gerhard Tempel, Telefon 07502/7860, führt auf verschlungenen Pfaden durch die jetzt lichten Schenkenwälder. Die Strecke ist etwa sechs Kilometer lang und hat keine größere Steigungen. Wanderschuhe sind erforderlich, wer ein Fernglas besitzt, sollte dieses mitbringen. Treffpunkt ist der Parkplatz Richtung Riedsenn, B-30-Ausfahrt zur L284 Richtung Mochenwangen.

Führungen finden nun an jedem ersten Samstag im Monat sowie bis Oktober an jeden Sonntag statt. Die sonntäglichen Führungen beginnen immer um 14.30 Uhr am Parkplatz beim Häcklerweiher. Für Kinder bis 14 Jahren sind die Führungen kostenlos, Erwachsene zahlen drei Euro.