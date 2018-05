Eugen Bolz bleibt Namensgeber für Schule

„Eugen-Bolz-Grundschule Mochenwangen“ – Die Schule der Gemeinde Wolpertswende hat einen neuen Namen, der eigentlich der alte ist; lediglich Schulart und Schulort wurden zugefügt. Nach dem früheren Staatspräsidenten und Widerstandskämpfer Bolz ist sie schon 1964 benannt worden, doch im Rahmen vom Ausbau und Neuordnung des Schulareals in Mochenwangen war eine Änderung des Schulnamens in die Diskussion gekommen.

Die Gemeindeverwaltung hatte diese zum Jahresende angestoßen. Vor dem Hintergrund der Hauptschulschließung und dem millionenteuren Aus- und Umbau des Mochenwangener Schulareals für die Kinderbetreuung vom Hort bis Grundschule stellte sich laut Bürgermeister Daniel Steiner in den Projektausschüssen die Frage „in wieweit eine Änderung des Schulnamens geeignet wäre, der Schule ein neues, identitätstiftendes, symbolhaftes und kindgerechtes Bewusstsein zu verschaffen“. Denn bereits bei Bezug des Kinderhauses habe es Überlegungen gegeben, Kindergarten und Schule mit „einem verbindenden Namen zu versehen“.

Schulträger entscheidet über Schulnamen

Den Schulnamen vergibt der Schulträger, in Wolpertswende also die Gemeinde beziehungsweise der Gemeinderat. Die Idee war, dass Meinungsbildung erst über die Schulgemeinschaft laufen sollte, doch einmal aufgenommen, sorgte sie in der Öffentlichkeit schnell für Diskussionen und Verwunderung. Laut Steiner erreichten jedenfalls „viele mediale Rückmeldungen sowie Rückmeldungen aus der Gemeinde und auch darüber hinaus“ das Rathaus. Dem Gemeinderat sind sie wohl zupassgekommen.

Jedenfalls hatte dieser bei der ersten Konfrontation mit dem Thema schon bekundet, dass er die Aufgabe nicht in einem neuen Schulnamen, sondern in einer besseren Vermittlung des alten sieht. Und dem hatte er jetzt in der finalen Beratungsrunde nichts mehr hinzuzufügen. Ohne große Diskussion hat er Eugen Bolz bei einer Gegenstimme als Schulpatron bestätigt.

Die Gegenstimme kam von Gemeinderat Jürgen Matt, der erklärtermaßen damit nicht gegen den Namensgeber, sondern gegen das „Mochenwangen“ im Schulnamen protestieren wollte. Wenn schon eine Ortsangabe, hätte er den Gemeindenamen Wolpertswende vorgezogen. Doch legt hier das das Schulgesetz fest, dass im Namen Schulart und der exakte Schulort enthalten sein müssen.

Für die „Eugen-Bolz-Grundschule Mochenwangen“ also „bleibt positiv festzustellen, dass das Bewusstsein für unsere Schule und für Eugen Bolz mit der öffentlichen Diskussion über den Namenspatron unserer Grundschule wieder geschärft wurde“, so Bürgermeister Steiner.

Mit seinem Namen an der neuen Schulfassade und einem nach ihm benannten Straßenzug in Mochenwangen will die Kommune das Gedenken an den Staatsmann Eugen Bolz wach halten.

Eugen Bolz, geboren 1891, stammte aus einer Rottenburger Handwerkerfamilie. Er studierte Jura in Tübingen, Bonn und Berlin und begann seine politische Karriere im württembergischen Justizdienst. 1912 wurde der Zentrumspolitiker Reichstags- und 1913 württembergischer Landtagsabgeordneter. Er hatte 21 Jahre ununterbrochen Sitz in beiden Parlamenten und gehörte 13 Jahre lang auch der Stuttgarter Landesregierung an. Von 1928 bis 1933 war Bolz der erste katholische Staatspräsident im evangelischen Württemberg, wurde aber nach der Machtergreifung Hitlers aus dem Amt entlassen und konnte nicht mehr politisch agieren. Er traf sich aber ab 1941 mit Leuten des Widerstandes, sollte nach der geplanten Entmachtung Hitlers im neuen Kabinett Kultusminister werden. Doch das Attentat Stauffenbergs am 20. Juli scheiterte. Bolz wurde von der Gestapo verhaftet, kam ins KZ nach Ravensbrück , wo er verhört und gefoltert wurde, und dann ins Untersuchungsgefängnis Berlin-Moabit. Am 21. Dezember 1944 wurde er in Berlin wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und am 23. Januar 1945 im Gefängnis Berlin-Plötzensee durch das Fallbeil hingerichtet. Grundlage für Bolz’ Wirken und Handeln war ihm die katholische Soziallehre. Am 22. Mai 2015 hat Bischof Gebhard Fürst das Seligsprechungsverfahren gegen den Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime in der Rottenburger St- Moritzkirche feierlich eröffnet. (weg) Einklappen Ausklappen