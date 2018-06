Erneute Absage für Tempo 30 in Mochenwangen

Wieder ist ein Versuch gescheitert, wenigstens nachts Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt Mochenwangen einzuführen. Diesmal ist das Anliegen der Gemeinde vom Regierungspräsidium abgeschmettert worden. Der Gemeinderat hat daher in jüngster Sitzung beschlossen, Klage beim Verwaltungsgericht Sigmaringen zu erheben und gleichzeitig aber auch das Ruhen des Verfahrens zu beantragen. Das hört sich nur im ersten Moment an, als ob die Bürgervertreter nicht wüssten, was sie wollten.

Das Freibürger Anwaltsbüro, bei dem die Gemeinde ihren Rechtsbeistand holt, empfiehlt den Gang zum Gericht, „da gewisse Erfolgsaussichten bestehen und auch um den Druck auf die Straßenverkehrsbehörde zu erhöhen“. Um vor Gericht auftreten zu können, braucht es aber ein städtebauliches Verkehrskonzept, das 5000 bis 8000 Euro kosten würde. Für das gesamte Klageverfahren, also Verkehrskonzept sowie Anwalts- und Gerichtskosten, wäre mit einem finanziellen Aufwand von 8000 bis 11000 Euro zu rechnen, so Hauptamtsleiter Gerold Wiedenmann.

Weitere Gemeinde klagt

Das ist viel Geld für eine Gemeinde, die jeden Cent umdrehen muss und in der gleichen Sitzung deshalb eine Haushaltskonsolidierung beschlossen hat. Also wählten Gemeinderat und Verwaltung den salomonischen Weg, indem sie aus Gründen der Fristenwahrung die Klage in Sigmaringen jetzt einreichen und dann ruhen lassen wollen, bis dort in einer ähnlichen Klage, die eine Bodenseegemeinde angestrengt hat, entschieden ist.

Hat diese andere Gemeinde Erfolg, wird der Wolpertswender Gemeinderat über die Vergabe eines Verkehrskonzepts entscheiden. Wenn die Klage scheitert, wird es wohl einen Rückzieher geben.

„Ich bin total enttäuscht, wie das jetzt gelaufen ist“, kommentierte Gemeinderat Herbert Brandiser die erneute Ablehnung des Tempo-30-Antrags. Wobei die Gemeinderäte durchaus einsehen, dass nicht nur das allgemeine Verkehrsaufkommen und der Schwerlastverkehr die Mochenwangener Ortsdurchfahrt kaputt machen und Ruhe und Sicherheit der Bürger stören, sondern auch von der Gemeinde verursachte Dinge wie abgesenkte Kanaldeckel oder Unebenheiten im Straßenverlauf, die vom Verlegen von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen herrühren.

Die politische Lösung des Problems, so Bürgermeister Daniel Steiner, wäre ein neues Straßenbelag. Doch angesichts der Kassenlage in Land wie in Kommune „heißt es nicht, dass der dann auch bald kommt“.