Ensemble spielt stimmungsvolles Konzert

Barock, Pop, Klassik oder doch lieber Jazz? Das Ponticelli-Ensemble aus Aulendorf lässt am Samstag, 5. Januar,ab 17 Uhr in der Alten Kirche Mochenwangen mit Streichern, Perkussion, Klavier und viel Heiterkeit sowie oberschwäbischer Gelassenheit Klänge jeglicher Musikrichtung ertönen, teilt der Veranstalter mit.

Mit träumerischen Klängen von Gabriel Faurés „Pavane“, endloser Spannung in Piazzollas „Oblivion“ und fetziger russischer Gipsy Musik nehme das Ensemble sein Publikum von einer Stimmung mit in die nächste. Wer denkt, das sei schon alles, der werde mit Ed Sheerans Ohrwurm „Shape of You“ in Streicherfassung überrascht. Bei dem Epochen- und stilübergreifendem Programm stehe eines fest: Nach einem Abend mit dem Ponticelli Ensemble gehen die Besucher „gestrichen voll“ nach Hause. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.