Einbrecher steigt in Wolpertswende über Fenster in Haus ein

Über ein Fenster hat sich ein Einbrecher am vergangen Wochenende Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Moosehrener Weg verschafft. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Der Täter kletterte über den Grundstückszaun und öffnete das Fenster mit Gewalt. Aus dem Inneren entwendete der Unbekannte einen Tresor, in dem sich Sparbücher und eine Münzsammlung befanden. Den Tresor öffnete er in einem nahen Waldgebiet und nahm die Gegenstände im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrages an sich. Der zurückgelassene Tresor wurde am Sonntag von einem Spaziergänger gefunden.