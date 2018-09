Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Zeitraum von 23.30 Uhr bis 10.10 Uhr in die Stadiongaststätte im Sportplatzweg eingebrochen, berichtet die Polizei. Dabei wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und die Geldbehältnisse entwendet. Es entstand ein Sachschaden in bisher ungeklärter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee unter Telefon 07524 / 40430 zu melden.