Ein Jungstorch hat das kalte Frühjahr nicht überlebt

Nach dem kalten und nassen Mai fragte sich so mancher, wie es wohl den Jungstörchen ergangen ist. Die Storchenbeauftragte Ute Reinhardt hat per Feuerwehr-Drehleiter in einigen Horsten nachgeschaut. Dabei machte sie auch eine traurige Entdeckung.

Zu den Störchen in Wolpertswende und in Vorsee rückte jüngst die Feuerwehr aus Aulendorf mit der großen Drehleiter an. Verdutzt schaut der Altvogel dem Treiben auf der Straße zu. Ute Reinhardt, Storchenbeauftragte des Regierungspräsidiums Tübingen, schraubt sich immer höher, immer näher auf der Drehleiter an den Horst heran, bis es der Storchenmama zu viel wird. Sie flüchtet, dreht aufgeregt einige Runden und lässt sich auf dem Nachbardach nieder. Von oben herab senkt sich der Korb ans Nest, um die Jungvögel nicht zu sehr zu erschrecken.

Einige Neugierige haben sich inzwischen versammelt und rätseln, wie viele Junge im Nest wohl sitzen? Zwei sind es, sagt der eine, nein drei behauptet eine andere. Tatsächlich kann Ute Reinhardt drei gesunde Jungstörche beringen. Die Drehleiter fährt zum Boden zurück, weiter geht es nach Vorsee.

Störche füttern ist keine gute Idee

Der dortige Horst ist waghalsig auf einem Strommasten gebaut, gegenüber dem Gasthof mitten im Dorf. Hier hat nur ein Junges überlebt, ist aber prächtig entwickelt und bringt 3,2 Kilogramm auf die Waage. Ein zweites Jungtier ist eingegangen, lag lange tot am Rand des Horstes und ist jetzt spurlos verschwunden.

Als Ute Reinhard wieder wohlbehalten am Boden ist, weist sie darauf hin, dass Störche streng geschützt sind und man nicht einfach Horste zerstören kann, weil das Geklapper, der große Horst oder aber auch der Kot stört. Sie sei bei Konflikten immer ansprechbar, betont die Storchenbeauftragte.

Bis zu 40 Jahre alt können Störche werden. Der Mensch habe durch sein Verhalten ihre Lebensräume dezimiert. Solange die Störche Futter finden, können sie ihre Jungen aufziehen. Wird das Futter knapp, gibt es weniger Nachwuchs. Trotzdem soll man die Tiere nicht füttern. Wohlgenährte, träge Störche würden öfter im Straßenverkehr umkommen.

Demnächst werden fünf Storchenpaare in Mochenwangen kontrolliert, gezählt, gewogen und beringt.