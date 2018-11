Duo Lauer Coulibaly spielt in Mochenwangen

Johannes Lauer und Moussa Coulibaly treten am Donnerstag, 15. November, in der Alten Kirche in Mochenwangen auf. Beginn ist um 19.30 Uhr. Moussa Coulibaly (Balafon traditionnel, Ngoni, Djelingoni, Gesang, Kalebasse) ist Griot-Musiker und stammt aus einem kleinen Dorf in Burkina Faso. Johannes Lauer (Posaune, Perkussion) wuchs keine zehn Schritte entfernt von der Alten Kirche in Mochenwangen auf und lebt seit 2001 als gefragter Posaunist und Komponist in Berlin, heißt es in der Ankündigung. Zu seinem Schaffen, das New Orleans Jazz, Avantgarde, Theater und Oper, zeitgenössische Klassik, experimentelle Pop-Musik sowie Folklore aus Südamerika und dem Alpenland umspannt, gehört seit einem halbjährigen Aufenthalt in Mali auch die Auseinandersetzung mit der traditionellen Musik Westafrikas. Vor rund sechs Jahren lernten sich die beiden kennen und arbeiten seitdem in verschiedenen Formationen zusammen. In der Alten Kirche kann man sie zum ersten Mal im Duo erleben, bevor sie am nächsten Tag zum internationalen Jazzfestival auf Schloss Elmau weiterreisen. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte am Ende der Veranstaltung. Foto: Veranstalter