DRK und Gemeinde ehren Blutspender in Wolpertswende

Alljährlich ehren die Bereitschaft Mochenwangen des Deutschen Roten Kreuzes und die Gemeinde Wolpertswende langjährige, verdiente Blutspender aus der Gemeinde. Ursula Müller und Joachim Müller, die Bereitschaftsleiter der Rot-Kreuz-Ortsgruppe aus Mochenwangen, und Bürgermeister Daniel Steiner nahmen dabei die Ehrung der Blutspender im alten Grundschulgebäude in Mochenwangen vor. Geehrt wurden für zehn Spenden mit der Blutspender-Ehrennadel: Sylvia Fürst, Tim Pfeifer, Monika Rist und Alina Schäfer; für 25 Spenden mit der Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz: Sonja Baumann, Dirk Powalla, Eberhard Waltner und Oliver Zerbe; für 50 spenden mit der Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz: Michael Kindler und Rainer Weber sowie für 75 Spenden mit der Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz Berthold Aicher. Foto: Gemeindeverwaltung